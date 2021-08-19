В Кабуле предприниматели начали закрашивать фотографии женщин на витринах после захвата власти Талибаном.
Об этом сообщает The Caribbean Post.
Владельцы магазинов и салонов красоты вынуждены убирать изображения женщин из-за объявления шариата.
"В рамках действия шариата владельцы ряда салонов красоты в Кабуле убирают фотографии женщин со своих витрин", - отметили в издании.
На записи видно, что местные жители используют для этого баллончики с красками.
Шариат - комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман.
Предписания Шариата закреплены Кораном и сунной пророка Мухаммеда и выступают источниками конкретных норм, которые регулируют практически все сферы повседневной жизни мусульман.
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Захват Талибаном власти в Афганистане
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. В тот же день афганский президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
Представители "Талибана" намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан.