Владельцы магазинов и салонов красоты вынуждены убирать изображения женщин из-за объявления шариата.

В Кабуле предприниматели начали закрашивать фотографии женщин на витринах после захвата власти Талибаном.

Об этом сообщает The Caribbean Post.

Владельцы магазинов и салонов красоты вынуждены убирать изображения женщин из-за объявления шариата.

"В рамках действия шариата владельцы ряда салонов красоты в Кабуле убирают фотографии женщин со своих витрин", - отметили в издании.

На записи видно, что местные жители используют для этого баллончики с красками.

Шариат - комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман.

Предписания Шариата закреплены Кораном и сунной пророка Мухаммеда и выступают источниками конкретных норм, которые регулируют практически все сферы повседневной жизни мусульман.

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Захват Талибаном власти в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. В тот же день афганский президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Представители "Талибана" намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан.

Автор: Денис Прядко