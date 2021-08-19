Законодатели США требовали от Байдена, чтобы он продлил крайние сроки окончательного вывода войск.

Президент США Джо Байден подтвердил, что американские военные могут остаться в Афганистане после завершения своей миссии 31 августа.

Об этом он рассказал в интервью ABC.

Байден уточнил, что военные могут задержаться в стране из-за причин задержки самой эвакуации желающих покинуть захваченный талибами Афганистан.

Ведущий: Значит, американцы должны понимать, что войска, возможно, должны остаться там после 31 августа?

Читайте такжеТурция готова сотрудничать с талибами - ЭрдоганБайден: Нет. Американцы должны понять, что мы постараемся сделать это до 31 августа.

Ведущий: Но если мы этого не сделаем, войска останутся…

Байден: Если мы этого не сделаем, мы определим это по времени того, кто уже ушел... А если американская армия... если останутся американские военные, мы останемся, чтобы вывести их всех.

Как пишет Reuters, словам Байдена предшествовало выдвинутое законодателями требование, чтобы он продлил крайние сроки окончательного вывода войск.

По словам Байдена, "Талибан" сотрудничает, помогая вывести американцев из страны, но "у нас есть некоторые трудности" с эвакуацией афганских граждан, которые поддерживают США.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что у военных нет возможности расширить эвакуацию в Кабуле.

Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Талибы намерены объявить о создании исламского эмирата Афганистан.

Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

По состоянию на вечер 17 августа уже 153 украинских гражданина, украинцы афганского происхождения, желали покинуть Афганистан.

18 августа самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, не смог сесть в Кабуле. Сейчас нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.

Автор: Яна Ставская