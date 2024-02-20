Факт его смерти NYT подтвердили источники в испанской полиции.

Тело российского летчика Максима Кузьминова, который прошлым летом перешел на сторону Украины, нашли в испанском муниципалитете Вильяхойоса.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двоих представителей полиции Испании. По их словам, оно было изрешечено пулями. Гражданская гвардия сообщала, что нашла документы на имя 33-летнего украинца, однако они могут быть поддельными.

Сотрудники украинской разведки предупреждали россиянина, что его жизни угрожает опасность, и призывали не покидать Украину, но он проигнорировал их. В Испании бывший российский пилот жил в скромном многоквартирном доме менее чем в 10 минутах ходьбы от пляжа в районе, популярном среди украинских и российских туристов.

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Согласно данным Национального института статистики Испании, около 20% перебравшихся в Испанию россиян живут в провинции Аликанте, где, предположительно, нашли тело Кузьминова.

Убийство российского пилота в Испании: что известно

Вчера в сети появилась информация о том, что 13 февраля в Испании нашли тело Кузьминова, в него стреляли, по другой версии - переехали автомобилем.

В украинской разведке подтвердили, что Кузьминов действительно мертв. В Совете нацбезопасности и обороны говорят, что ему предлагали остаться в Украине, но он решил уехать.

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