В больницу, где находится младенец, приходят люди, чтобы взглянуть на него.

В Индии родился младенец с четырьмя руками и четырьмя ногами. Люди считают малыша божеством и становятся в очереди, чтобы на него посмотреть.

Об этом сообщает Daily star.

Ребенок с необычными недостатками родился 17 января в больнице Садар, что в Восточной Индии.

Издание не называет пол ребенка, но малыш стал местной знаменитостью. Люди массово идут в больницу, чтобы посмотреть на ребенка с лишними конечностями и сфотографировать.

Младенца с четырьмя руками и ногами считают воплощением божества Вишну, которого повсюду изображают многоруким.

Однако врачи констатировали, что у ребенка появились изъяны из-за осложнений во время беременности у женщины. Они пока не берутся прогнозировать, что будет с младенцем дальше.

Как сообщал УНИАН, в одном из фермерских хозяйств Индии коза родила потомство с необычным изъяном. В частности, у новорожденного козленка было "человеческое лицо".

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