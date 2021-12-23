Ребенок вместе со щенками лежала на тонкой подстилке из сена.

Житель Индии случайно нашел брошенную новорожденную девочку. Младенец находился в месте ночлега бездомных собак.

Об этом сообщает metro.co.uk

Найденный ребенок лежал рядом со щенками на тонкой подстилке из сена. При этом ребенок был совсем без одежды. Предположительно, мать бросила девочку сразу рождения. Ребенок смог выжить благодаря тому, что собака и щенки прижимались и согревали его.

"Возможно, это тепло от щенков и самой матери поддерживало жизнь этого новорожденного. Обычно ночью температура падает, а уже декабрь. Надо сказать, что это ей повезло", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Польше оправдали украинку за убийство напавшего на нее сожителяПо словам медиков, найденный младенец здоров. Девочку назвали Аканша и отправили в детский центр Child Line Project. Правоохранители разыскивают родителей ребенка.

Как ранее сообщал УНИАН, в районе города Маджалгаон индийского штата Махараштра обезьяны "объявили войну" собакам. За последний месяц приматы убили не менее 250 щенков.

По словам местных, приматы мстят. Все якобы началось, когда собаки убили детеныша обезьяны. Тогда те в ответ начали охотиться на находящихся поблизости щенков, сбрасывая их с верхушек деревьев и крыш зданий.

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