В одном из фермерских хозяйств Индии коза родила потомство с необычным изъяном. В частности, у новорожденного козленка было "человеческое лицо".
Об этом пишет Daily Star.
Необычный козленок появился на свет в селе Гангапур. Фермер и местные жители удивились увиденному. Животное родилось живым, но умерло через некоторое время.
Читайте такжеВпервые за 22 года: в Австралии заметили редкую рыбу с плавниками-"руками"Местные предполагают, что причиной смерти стал изъян козленка, ведь он свидетельствует о неполноценном развитии животного.
Кроме того, жители села считают, что рождение необычного козленка – плохой знак, который может предсказывать горе или неудачу.
"Во многих областях это считается предупреждением. Люди видят рождение мутантов как знак от Бога", – рассказал местный житель Ракеш Кумар.
Фермер Мукешджі Праджапап предоставил журналистам фотографии козленка. Животное родилось с плоским лицом и человекообразной посадкой глаз. Визуально лицо козленка действительно похоже на человеческое.
По мнению экспертов, у животного был редкий врожденный дефект "циклопия" - неспособность правильно разделить орбиты глаза на две полости.
Напомним, ранее в Австралии нашли смертоносного паука. Смотрители парка, куда доставили коробку с насекомым, назвали огромную самку арахнида "мегапавуком".