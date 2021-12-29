По мнению экспертов, у животного был редкий врожденный дефект "циклопия" - неспособность правильно разделить орбиты глаза на две полости.

В одном из фермерских хозяйств Индии коза родила потомство с необычным изъяном. В частности, у новорожденного козленка было "человеческое лицо".

Об этом пишет Daily Star.

Необычный козленок появился на свет в селе Гангапур. Фермер и местные жители удивились увиденному. Животное родилось живым, но умерло через некоторое время.

Читайте такжеВпервые за 22 года: в Австралии заметили редкую рыбу с плавниками-"руками"Местные предполагают, что причиной смерти стал изъян козленка, ведь он свидетельствует о неполноценном развитии животного.

Кроме того, жители села считают, что рождение необычного козленка – плохой знак, который может предсказывать горе или неудачу.

"Во многих областях это считается предупреждением. Люди видят рождение мутантов как знак от Бога", – рассказал местный житель Ракеш Кумар.

Фермер Мукешджі Праджапап предоставил журналистам фотографии козленка. Животное родилось с плоским лицом и человекообразной посадкой глаз. Визуально лицо козленка действительно похоже на человеческое.

По мнению экспертов, у животного был редкий врожденный дефект "циклопия" - неспособность правильно разделить орбиты глаза на две полости.

Напомним, ранее в Австралии нашли смертоносного паука. Смотрители парка, куда доставили коробку с насекомым, назвали огромную самку арахнида "мегапавуком".

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