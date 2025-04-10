Глава МИД Украины проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из Африки, Ближнего Востока и Европы на полях Анталийского дипломатического форума.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 10-12 апреля посетит Турецкую Республику. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

В частности, глава МИД Украины примет участие в Анталийском дипломатическом форуме, который является одной из ключевых политико-безопасных площадок в мире, по приглашению министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

У Сибиги на полях форума запланирован ряд важных двусторонних встреч с коллегами из Африки, Ближнего Востока и Европы. Андрей Сибига также примет участие в панельной дискуссии форума "Европейская безопасность на распутье".

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"Ключевыми темами переговоров и выступлений министра станут достижения справедливого и устойчивого мира для Украины, обеспечение свободы мореплавания в Черном море и усиление роли Украины как гаранта продовольственной безопасности, развитие отношений со странами Африки и Ближнего Востока и укрепление украинско-турецкого стратегического партнерства", - сказано в сообщении.

Глава МИД Украины также проведет встречи с украинскими общинами Анталии, деловыми кругами и чиновниками, уделит внимание продвижению проектов публичной дипломатии под патронатом первой леди Украины Елены Зеленской.

Переговоры России и США 10 апреля

Как сообщал УНИАН, 10 апреля в Стамбуле проходит встреча американской и российской делегаций в закрытом формате. Она является еще одним раундом контактов представителей США и РФ. Предыдущая встреча состоялась 24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Сегодня в Турции российскую делегацию возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. На встрече будут обсуждать нормализацию работы дипломатических миссий в Москве и Вашингтоне, а также возвращение изъятой российской дипсобственности и вопрос о восстановлении прямого авиасообщения.

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