Политики призвали лишить экс-канцлера официальных атрибутов, связанных с канцлерством, и исключить из партии.

Немецкие политики заговорили о санкциях в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из-за нежелания менять свою позицию в отношении Российской Федерации. Такие намерения звучат от представителей Христианско-демократический союза, партий "Зеленых" и Свободных демократов.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

По словам Морица Кернера, Шредер заслуживает места в санкционном списке как лицо из близкого круга президента РФ Владимира Путина. При этом он указал, что экс-канцлер "не представитель верхушки внутренней немецкой политики, а Кремля".

"Тот факт, что Шредер все еще не дистанцировался от Путина и России, только доказывает, насколько "крепко" он у них на службе… Так что стоит говорить о санкциях против всего окружения Путина. И, в том числе Шредера", - заявил член ХДС Родерих Кизеветтер.

В свою очередь представитель партии "Зеленых" Рейнхард Бутикофер сделал похожее заявление по поводу санкция против Шредера, а также других бывших европейских чиновников, которые "продались Путину". Немецкий политик призвал лишить экс-канцлера официальных атрибутов, связанных с канцлерством, и исключить из партии.

"ЕС должен проверять, кто так или иначе ответственен за эту войну, кто оправдывает и защищает ее, или умаляет масштабы. Поэтому ЕС придется что-то решать по этому поводу", - подчеркнул представитель Социал-демократическая партии Михаэль Рот.

Как ранее сообщал УНИАН, бывший канцлер Германии Герхард Шредер не сожалеет о своей позиции по поводу России, несмотря на ее нынешнюю войну против Украины. После этого в Германии на Шредера обрушилась волна критики, а социал-демократов призвали исключить друга Путина из партии.

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