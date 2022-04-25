Также предлагается отказывать в пожизненном финансовом обеспечении, если немецкий политик получает средства от другого государства.

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера требуют исключить из Социал-демократической партии. Предложение поступило после заявления Шредера о том, что он не сожалеет о своей позиции по отношению к Российской Федерации.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Исключить экс-канцлера Германии потребовал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст.

Кроме того, он потребовал разработать новый регламент, который ограничит финансовое обеспечение экс-канцлеров и бывших федеральных президентов. Вюст предложил отказывать в финансировании тем политикам, которые получают средства от других государств.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призывал Шредера уйти с постов в российских государственных энергетических компаниях.

Напомним, что экс-канцлер с 2017 года занимает пост главы наблюдательного совета директоров государственной нефтяной компании "Роснефть", а также пост председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG и в Nord Stream 2 AG.

Кроме того, Шредера выдвинули в состав совета директоров российского государственного концерна "Газпром". После этого в Германии призвали Шредера отказаться от офиса и сотрудников в Берлине, которые пожизненно предоставляются за счет налогоплательщиков.

Как ранее сообщал УНИАН, бывший канцлер Германии Герхард Шредер не сожалеет о своей позиции по поводу России, несмотря на ее нынешнюю войну против Украины.

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