Он хотел купить пиво на АЗС.

В Германии мужчина убил кассира, который отказался обслуживать его без маски на АЗС. Он объяснил это тем, что был подавлен.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жуткий инцидент произошел на западе страны. 49-летний мужчина пришел на автомобильную заправочную станцию, чтобы купить пиво.

Но кассир отказался продать ему алкоголь, посоветовав соблюдать карантинные меры.

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Полицейским он сказал, что поступил так из-за того, что является противником ковидных ограничений.

Злоумышленник отметил, что в момент нападения был "подавлен".

Ранее сообщалось, что в Запорожье покупатели устроили драку в супермаркете. Они отказывались надевать маски и заплатить за товар.

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Автор: Людмила Жерновская