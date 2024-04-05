По словам Евгении Гуцул, если Кишинев "пойдет на унию, Гагаузская автономия не будет молчать".

Гагаузская автономия объявит о своей независимости, если Молдова решит объединиться с Румынией. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава автономии Евгения Гуцул.

Она сослалась на недавнее заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, в котором тот отметил, что в Молдове проживают румыны.

"Он забывает о том, что в нашей стране живут еще и молдаване, россияне, гагаузы, украинцы, болгары и десятки других национальностей. Для большинства жителей нашей страны есть только одна родина - Республика Молдова. Это наш общий дом, в котором нам удалось выстроить гармоничные межнациональные отношения и гражданское согласие", - подчеркнула политик.

По ее словам, в Гагаузской автономии относятся к Румынии и румынской культуре с уважением и интересом, "это наши соседи, с которыми хотим развивать тесные экономические и культурные связи".

"Но мы также ожидаем, что и наши соседи будут относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии. Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию, Гагаузская автономия не будет молчать", - прогнозирует Гуцул.

Она также напомнила, что в 2014 году жители Гагаузии "дали четкий и ясный ответ, что свое будущее они видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдовы".

"Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращение к независимой Гагаузской республике. Уверены, что жители многих смежных молдавских и болгарских сел поддержат нас и присоединятся к нам. Но мы все же надеемся, что разум возьмет верх", - резюмировала Гуцул.

Гагаузская автономия - последние новости

Руководитель России Владимир Путин недавно пообещал помощь второму проблемному региону Молдовы - Гагаузской автономии. Как сообщила ее лидер Евгения Гуцул после встречи с российским диктатором, тот пообещал "оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене".

Также УНИАН сообщал, что Россия использует Приднестровье и Гагаузию для дестабилизации ситуации в Молдове. По крайней мере, так считают аналитики ISW. По их мнению, усиленное внимание Кремля к отношениям с Гагаузией и заинтересованность самопровозглашенной республикой Приднестровье указывает на то, что Москва надеется использовать оба региона для оправдания гибридных операций.

Вас также могут заинтересовать новости: