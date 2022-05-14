Министр по делам Европы заявила, что в угрозах Путина нет ничего нового.

В Финляндии готовы к возможным действиям со стороны России в связи со вступлением в НАТО.

Такое заявление сделала Министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен в эфире Sky News.

"Паники абсолютно нет, и мы не боимся. Мы готовились к всевозможным действиям, и это касается наших собственных решений", - сказала она.

По ее словам, Финляндии пора обзавестись союзниками и новыми партнерами. При этом Туппурайнен отметила, что страна "не собирается никого провоцировать".

Министр отметила, что решение о вступлении в Альянс - одно из последствия вторжения президента РФ Владимира Путина в Украину.

"Виноват Путин, и это одно из последствий его игры", - подчеркнула она, отметив, что в его угрозах "нет ничего нового".

Напомним, что ранее в России начали угрожать Швеции и Финляндии военным вторжением, если они решатся на вступление в НАТО.

Сегодня президент Финляндии Саули Ниинистё лично объявил Путину о стремлении страны в НАТО.

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