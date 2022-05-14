В Финляндии готовы к возможным действиям со стороны России в связи со вступлением в НАТО.
Такое заявление сделала Министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен в эфире Sky News.
"Паники абсолютно нет, и мы не боимся. Мы готовились к всевозможным действиям, и это касается наших собственных решений", - сказала она.
По ее словам, Финляндии пора обзавестись союзниками и новыми партнерами. При этом Туппурайнен отметила, что страна "не собирается никого провоцировать".
Министр отметила, что решение о вступлении в Альянс - одно из последствия вторжения президента РФ Владимира Путина в Украину.
"Виноват Путин, и это одно из последствий его игры", - подчеркнула она, отметив, что в его угрозах "нет ничего нового".
Напомним, что ранее в России начали угрожать Швеции и Финляндии военным вторжением, если они решатся на вступление в НАТО.
Сегодня президент Финляндии Саули Ниинистё лично объявил Путину о стремлении страны в НАТО.