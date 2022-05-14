Ниинистё подчекнул, что требования РФ о невступлении в НАТО и война против Украины пошатнули безопасность его страны.

Президент Финляндии Саули Ниинистё провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщают пресс-службы президента Финляндии и Кремля.

У финляндского лидера отмечают, что он "рассказал президенту Путину, насколько коренным образом изменили ситуацию с безопасностью в Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на предотвращение вступления стран в НАТО, и массированное вторжение России в Украину в феврале 2022 года".

"Президент Ниинистё объявил, что Финляндия решит в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО. Президент Ниинистё отметил, что уже во время их первой встречи в 2012 году он сказал президенту Путину, что каждая независимая нация максимально повышает свою безопасность. Это то, что происходит и сейчас. Вступая в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность", - говорится в сообщении.

Этот разговор Ниинистё охарактеризовал как "прямолинейным и такой, что велся без обострений".

"Считалось важным избегать напряженности", — говорит президент.

Также президент Ниинистё "повторил свою глубокую обеспокоенность человеческими страданиями, вызванными войной, которую Россия ведет в Украине". Он озвучил сообщения об обеспечении эвакуации мирных жителей, переданные ранее президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кремль, сообщая об итогах разговора, акцентировал на том, что Путин назвал стремление страны отказаться от военного нейтралитета ошибкой.

Что касается Украины, Путин посетовал на приостановление переговоров.

Как писал УНИАН, ранее Зеленский анонсировал, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза из "Азовстали" бойцов "Азова", с Путиным об этом вопросе будет говорить президент Финляндии.

Перед разговором с Путиным Саули Ниинисте провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Украины.

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