Беспрецедентный рост цен на энергию подпитывает инфляцию и грозит финансам домохозяйств и предприятий всей Европы.

Базовая цена на электроэнергию в Европе в пятницу, 26 августа, превысила €800 за мВт/час. Это почти в десять раз больше, чем в прошлом году.

Во Франции она впервые достигла €1000, пишет Bloomberg.

Цены на электроэнергию бьют рекорды почти ежедневно, поскольку Россия ограничивает поставки природного газа накануне зимнего отопительного периода. Беспрецедентный рост цен на энергию подпитывает инфляцию и грозит финансам домохозяйств и предприятий всей Европы.

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Цены на электроэнергию в Германии на следующий год выросли до €920 за мВт/ч на European Energy Exchange AG, то есть на 64% – на этой неделе.

Эквивалентный французский контракт вырос на 19% до €1075.

В скандинавских странах цена на следующий год подскочила на 11% до рекордных €277 за мВт/час.

Цены также выросли после того, как коммунальное предприятие Electricite de France SA объявило, что ряд его атомных электростанций возобновит работу позже, чем ожидалось. Эти агрегаты будут ключевым источником энергии этой зимой, тогда как природный газ остается дефицитным.

Европейский союз решил созвать экстренное совещание министров энергетики, чтобы обсудить общеблоковые решения по скачку цен на электроэнергию.

"Премьер-министр Петр Фиала заявил в пятницу, что Чешская Республика, которая председательствует в Европейском союзе, созовет собрание для обсуждения "конкретных" мер по преодолению энергетического кризиса после согласования с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", – говорится в материале.

Европейские правительства начали предпринимать решительные шаги по ограничению использования энергии, например, запретив наружное освещение зданий в Германии и снизив температуру отопления внутри помещений.

Также сообщалось, что европейские страны на пути к достижению целевого показателя заполнение газовых хранилищ на 80% к началу этой зимы, но стоимость пополнения запасов составит более 50 млрд евро.

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