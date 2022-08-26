В среднем счета на электроэнергию вырастут до 3549 фунтов стерлингов (4188 долларов США) в год.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину британские счета за электроэнергию вырастут на 80%.

Об этом говорится в заявлении регулятора Ofgem, сообщает CNN.

Как говорится в заявлении, в среднем счета на электроэнергию вырастут до 3549 фунтов стерлингов (4188 долларов США) в год.

Відео дня:

Предполагается, что рост цен начнется в октябре.

Генеральный директор Ofgem Джонатан Бреарли сказал, что рост цен окажет "огромное влияние" на домохозяйства по всей Великобритании, и в январе ожидается еще один рост, отражающий значительное ценовое давление на энергетических рынках.

"Ясно, что новому премьер-министру придется действовать дальше, чтобы справиться с последствиями повышения цен, которое произойдет в октябре и в следующем году. Реакция должна соответствовать масштабу кризиса, который нам предстоит", — сказал Бреарли.

Регулятор Ofgem заявил, что не дает прогнозов на январь, когда вступит в силу новое ограничение, потому что рынок остается слишком волатильным, но отметил, что цены могут стать "значительно хуже" к 2023 году.

Война в Украине и ситуация с энергоносителями:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

24 августа 2022 года стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что стремительные цены на энергоносители и возможный дефицит этой зимой убедят Европу склонить Украину к перемирию на условиях России.

В июне Великобритания впервые полностью отказалась от импорта российских энергоносителей: в 2021 году российский газ составлял около 4% британского импорта, а российская нефть - 11%.

Вас также могут заинтересовать новости: