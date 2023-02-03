Латвийский премьер указал на увеличение торговли между Европой и этими тремя странами, который, по его словам, был "непропорциональным тому, что было в прошлом".

Трейдеры используют Турцию, Казахстан и Армению, чтобы уклоняться от санкций Европейского союза в отношении России. Эта тактика нарушает соблюдение этими странами эмбарго ЕС.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сделал это заявление в пятницу после переговоров с коллегами из Эстонии и Литвы, которые наряду с Латвией были одними из самых активных сторонников санкций против России после ее вторжения в Украину в 2022 году. Об этом пишет Reuters.

"Кажется совершенно очевидным, что трейдеры находят способы законно торговать товарами, скажем, с Турцией, Казахстаном или Арменией, которые затем оказываются в России, потому что эти страны не придерживаются режима санкций", - сказал Кариньш.

Латвийский премьер указал на увеличение торговли между Европой и этими тремя странами, который, по его словам, был "непропорциональным тому, что было в прошлом".

"Одно (решение) - работать с этими странами, чтобы привлечь их на борт выполнения санкций. Второе - обратить внимание на законодательство в Европе, чтобы убедиться, что мы криминализируем уклонение от санкций. Закройте лазейки!", - сказал Кариньш.

После переговоров с главами правительств Латвии и Литвы, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что следует рассмотреть вопрос о "полном запрете торговли" с Россией, чтобы помочь избежать санкций.

Обход санкций против РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, Турция и ОАЭ продолжают вести экономические отношения с РФ, несмотря на ее вторжение в Украину. Из-за этого США сообщили Объединенным Арабским Эмиратам и Турции, что их экономические и финансовые связи с Россией препятствуют усилиям по сдерживанию вторжения Москвы в Украину. США заявили, что товары на десятки миллионов долларов поступают в Россию и могут быть использованы агрессором для продолжения войны в Украине.

По данным WSJ, несмотря на санкции и в нарушение экспотного контроля США турецкие компании экспортировали в Россию электронику, запчасти и другие товары американского производства. Некоторые из них нужны для обеспечения вооруженных сил Российской Федерации.

В декабре стало известно, что, несмотря на введенные санкции, в Россию продолжают поставлять микрочипы, произведенные западными компаниями. Так, для продажи микрочипов России были созданы фирмы-посредники в Турции и Гонконге. Через компании, зарегистрированные в марте 2022 года, в РФ поставили чипов на 777 млн долларов. Это детали производства Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices и Infineon.

Ранее EUobserver писал, что западные санкции в отношении Российской Федерации притупили ее возможность финансировать войну. Но, Китай и Турция помогают РФ обойти введенные ограничения. Также Москве помогает и Казахстан, а экспорт ЕС в Кыргызстан за период с 5 по 18 сентября 2022 года показал почти четырехкратный рост по сравнению с довоенным периодом.

Частично покрыть дефицит и обойти санкции в Кремле пытаются при помощи "параллельного импорта" компьютеров, смартфонов, бытовой электроники, запчастей для авто и других товаров без разрешения правообладателей.

В сентябре 2022 года США и ЕС усилили давление на Турцию из-за того, что российская платежная система "Мир" все еще была подключена к турецким банкам. В ЕС опасались, что банковский сектор Турции является лазейкой, которая позволяет России обходить санкции.

Вас также могут заинтересовать новости: