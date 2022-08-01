Санкции ЕС имеют сигнальную функцию, которая указывает на неприемлемость поведения России.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал условия, при которых Европа может вернуться к диалогу с Россией.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Что касается Европы, то мы все еще остаемся открытыми к диалогу с Россией при условии, что она откажется от своих имперских претензий и будет уважать целостность всех государств, в том числе Украины", – говорится в документе, в котором Боррель анализирует влияние санкций ЕС на экономику России и ее геополитическое положение.

Комментируя зависимость ЕС от российских энергоресурсов, он отметил, что Европа изъявила готовность действовать и рисковать пропорционально масштабу вызова.

"Конечно, эта детоксикация от российской энергетики не проходит безболезненно для некоторых стран или определенных секторов. И это остро повлияло на потребительские цены. Однако разъединение необратимо. Такой подход тем более важен и своевременен, что он соответствует нашим климатическим амбициям. Общественное мнение не воспримет никакого разворота даже после окончания войны", – считает глава дипломатии ЕС.

Он замечает, что санкции ЕС имеют сигнальную функцию, указывающую на неприемлемость поведения России, и принудительную, которая направлена на прекращение финансирования военной машины Кремля.

Как сообщал УНИАН, в ЕС обещают привлечь к ответственности виновных в совершении теракта в Еленовке россиян.

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