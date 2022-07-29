Евросоюз осуждает наиболее суровым образом зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их сообщниками.

Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель обещает привлечь к ответственности виновных россиян в совершении военного преступления в Еленовке.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС на сайте Европейской службы внешних сношений.

Боррель отметил, что постоянная незаконная и неоправданная агрессивная война России против Украины и ее народа приносит еще большие ужасные зверства со дня на день.

"Сегодня в Еленовке, на востоке Украины, как сообщается, Россия убила десятки украинских военнопленных, в том числе защитников металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе, которые сдались России, что было зафиксировано Международным комитетом Красного Креста в мае, и которые находились под правовой защитой России согласно международному гуманитарному праву. Доказательства в виде ужасных видеоматериалов сегодня были широко распространены прокремлевскими социальными сетями, на которых российские солдаты совершают ужасные зверства против украинских военнопленных", - подчеркнул Боррель.

В связи с этим, Евросоюз осуждает наиболее суровым образом зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их сообщниками.

Высокий представитель ЕС заявил, что эти бесчеловечные, варварские поступки составляют серьезные нарушения Женевских конвенций и дополнительный протокол к ним и приравниваются к военным преступлениям.

"Виновные в совершении военных преступлений и других серьезных нарушений, а также ответственные правительственные чиновники и военные представители, будут привлечены к ответственности. Европейский Союз активно поддерживает все меры для обеспечения ответственности за нарушения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, совершенные во время российской агрессии в Украине", - подчеркнул Боррель.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 июля, пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате обстрела колонии в Еленовке Донецкой области. Позже сообщалось, что число погибших возросло. Российские СМИ написали, что исправительное учреждение якобы обстреляли украинские войска.

В Генштабе заявили, что подразделения Вооруженных сил Украины не наносили ракетных и артиллерийских ударов по Еленовке, обстрел исправительного учреждения в этом поселке осуществила армия РФ, чтобы скрыть пытки над узниками и расстрелы.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, 28 июля в оккупированном пгт Еленовка на территории бывшей исправительной колонии №120, которая используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено вновь построенное помещение на территории промзоны, которое специально оборудовали для содержания украинских пленных, выведенных из "Азовстали".

По данным ГУР, было убито около 40 украинцев, количество раненых уточняется.

Военное преступление было совершено наемниками из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанного ЧВК – Евгения Пригожина.

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