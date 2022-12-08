По словам дипломата, война не может закончиться победой РФ и оккупацией Украины.

Украина воюет за свое выживание и защищает общие европейские ценности и безопасность.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на ежегодной конференции "Инвестиции в европейскую оборону - 2022". По его словам, Европа должна продолжать поддерживать Украину.

"Я знаю, что есть в Европе общественное мнение, которое утверждает, что чем дольше мы помогаем Украине, тем дольше продлится война. "Если вы хотите прекратить войну, прекратите поддерживать Украину, и война закончится". Конечно! Но как она закончится? Это важный вопрос", - подчеркнул он.

Видео дня

По мнению Борреля, война не может закончиться победой агрессора и оккупацией Украины. Он убежден, что Европа должна продолжить оказывать военную помощь и тренировочную поддержку".

Война в Украине: что говорят в ЕС

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Европейский Союз активно поддерживает наше государство. Страны блока приютили миллионы украинских беженцев и оказывают военную, политическую и денежную поддержку.

Ранее Боррель признал недостатки в политике безопасности блока, заявив что официальный Брюссель не верил предупреждениям США о подготовке Россией полномасштабного вторжения в Украину.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях анонсировала 9 пакет санкций против России.

Вас также могут заинтересовать новости: