По состоянию на сегодня происходит реализация 15 учебных модулей для 1125 украинских солдат.

Уже 24 страны-члены Европейского Союза представили более 100 предложений для Миссии по обучению украинских солдат, сообщил в своем блоге на сайте Европейской службы внешних дел вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

В частности, высокий представитель ЕС сообщил, что посетил город Бжег (Польша), где находится один из центров подготовки украинских военных в рамках работы миссии по предоставлению Украине военной помощи (EUMAM).

Боррель воочию увидел, как проходят учения украинских саперов. Также он пообщался с украинскими военными и их инструкторами, среди которых есть британские и канадские офицеры.

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"Наша миссия с бюджетом на сумму 107 миллионов евро для первоначального двухлетнего мандата подготовит 15 тысяч украинских солдат. Учения будут проходить в разных странах ЕС: 24 страны-члены представили более 100 предложений по учебным модулям, которые сейчас рассматриваются, чтобы убедиться, что они отвечают украинским потребностям. По состоянию на сегодня происходит реализация 15 модулей для 1125 украинских солдат и девять модулей уже были завершены при участии 377 солдат", - подчеркнул Боррель.

Тренировка украинских военных на Западе

17 октября Совет Евросоюза принял решение о создании Миссии по оказанию военной помощи Украине (EUMAM). В рамках миссии планируются индивидуальная, коллективная и специализированная подготовка украинских военнослужащих, в том числе бойцов Сил территориальной обороны.

Мандат миссии изначально рассчитан на два года, общие финансовые затраты на этот период предусмотрены на уровне 106 млн 700 тыс. евро.

В ЕС в рамках этой миссии планируют провести учения не менее 15 тыс. украинских солдат.

Командующим миссии стал директор по вопросам военного планирования и проведения операций в рамках Европейской службы внешнего действия, вице-адмирал Эрве Блежан.

14 ноября Боррель заявил, что Украина уже получила от Евросоюза и отдельно от стран-членов ЕС 8 млрд евро военной помощи. Только в рамках Европейского фонда мира было выделено шесть траншей на общую сумму до 3,1 млрд евро. Но это без учета помощи, которую Украине оказывают отдельно конкретные страны-члены Евросоюза.

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