Радиостанция может получить штраф в результате скандала.

Немецкая радиостанция Deutschlandfunk пустила в эфир одного из слушателей, который поделился соображениями, как прекратить войну России против Украины.

Получив право говорить, слушатель выдвинул сумасшедшую идею - ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Закончить войну в Украине можно достаточно просто. Арестовав Зеленского и его банду преступников, его геноцидную банду, четвертовав его заживо и обезглавив", - сказал спикер в эфире радио.

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В сети звучат призывы возбудить уголовное дело против слушателя и редакторов радиостанции. И даже нашелся юрист, который готов взяться за это дело. Также, как передают СМИ, радиостанция может получить денежный штраф из-за выходки невежи, который прорвался в эфир.

Покушения на Зеленского

По данным американского публициста, на президента Зеленского было совершено (или планировалось) по меньшей мере 12 попыток убийства. Двум таким попыткам удалось помешать благодаря разведданным ЦРУ.

В начале вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин в разговоре с тогдашним премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обещал тому, что россияне не будут убивать президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время в мае этого года бывший президент России и действующий заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал к убийству Владимира Зеленского.

Как писали американские медиа, Украина имеет план на случай гибели президента в условиях войны, хотя публично об этом украинские чиновники говорить отказываются.

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