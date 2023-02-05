В начале вторжения Нафтали Беннет по просьбе Киева встречался с Путиным в качестве посредника в переговорах.

В начале вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин в разговоре с тогдашним премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обещал тому, что россияне не будут убивать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Беннет рассказал в интервью журналисту Ханоху Дауму.

В начале марта Беннет, тогда занимавший пост премьер-министра, отправился в Москву в качестве парламентера и посредника. По его словам, он дважды спрашивал Путина, планирует ли тот убивать президента Украины.

"Я не буду убивать Зеленского", — оба раза ответил российский диктатор.

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По словам Беннета, после этого он позвонил Зеленскому.

"Я только что пришел с встречи, он не собирается тебя убивать. Он спросил меня: "Ты уверен?" Я сказал "100 процентов. Он не собирается убивать тебя", – вспомнил Беннет беседу с украинским президентом.

Беннетт также уверяет, что Путин тогда согласился не настаивать на разоружении Украины.

"Все, что я делал (как посредник – ред.), согласовывалось с США", — уточнил экс-премьер Израиля.

Война в Украине – позиция Израиля

На второй день российского вторжения Зеленский попросил Беннета стать посредником в переговорах с РФ, после чего тот и отправился в Москву в начале марта.

Израиль достаточно активно оказывал Украине гуманитарную помощи, а также принимал беженцев. Однако страна отказалась вводить санкции против РФ и поставлять Украине оружие.

После смены правительства новые власти Израиля заявили, что рассматривают возможность предоставлять Украине иную помощь помимо гуманитарной.

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