Уничтожены три пусковых установки зенитно-ракетного комплекса С-300/С-400.

В Херсонской области Силы обороны ликвидировали более трех десятков захватчиков вместе с техникой и вооружением.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 35 оккупантов. Также уничтожена радиолокационная станция к зенитно ракетному комплексу "БУК-М3", две крупнокалиберные пушки, топливозаправщик, разведывательный беспилотник "SuperCam", два ударных дрона"Ланцет".

Также враг потерял лодку ДРГ, два дизель-генератора, девять единиц авто-бронетанковой техники и два полевых пункта боепоставки.

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Кроме того, уничтожены три пусковых установки зенитно-ракетного комплекса С-300/С-400.

По данным пресс-службы, корабельная группировка врага развернута в количестве 11 единиц: 9 - в Черном море и 2 - в Азовском. Сейчас на боевом дежурстве в Черном море один надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами".

Что такое С-300 "Фаворит"

Согласно информации из открытых источников, С-300" Фаворит " - семейство зенитно - ракетных комплексов, способных поражать различные цели на высоте от 10 м до практического потолка их боевого применения для целей. На расстоянии от нескольких километров до 75-200 км, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков.

Также есть информация об ЗРС С-400" Триумф " - российской зенитной ракетной системе большой и средней дальности. "Триумф" - наименование экспортной версии. Контрактная стоимость одного дивизиона из четырех машин зенитного ракетного комплекса С-400 около $1,25 млрд., или более 115 млрд. рублей.

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