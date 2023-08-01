Смерть президента станет психологическим шоком, но не повредит обороне страны.

Украина имеет план на случай гибели президента в условиях войны, хотя публично об этом украинские чиновники говорить отказываются. Об этом пишет американское издание Politico.

Авторы публикации отмечают, что вопрос возможного убийства президента российскими войсками не могут игнорировать ни в Украине, ни на Западе. Владимир Зеленский является не просто формальным руководителем государства: он лично играет ключевую роль в привлечении международной поддержки для борьбы с Россией.

Politico напоминает, что в начале полномасштабной войны, по заявлениям украинских чиновников, россияне совершили несколько попыток ликвидации украинского президента, а радикально настроенные российские депутаты и "военкоры" до сих пор регулярно требуют убить Зеленского.

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"Из-за угрозы, которая нависла над его жизнью, зарубежные визиты Зеленского планируются с максимальной секретностью. Украинские чиновники были в ярости в феврале этого года, когда за три дня до его ожидаемого приезда появилась информация о запланированном визите в Брюссель, что поставило под угрозу его поездку", – пишет издание.

Издание отмечает, что несмотря на нежелание украинских чиновников об этом говорить, план действий на случай гибели Зеленского таки существует. Еще в прошлом году это фактически подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, когда в одном интервью заявил, что "украинцы имеют планы" по "непрерывности правительства".

Формально, по Конституции, линия передачи власти является четкой: когда президент не может выполнять свои обязанности, председатель Верховной Рады Украины берет на себя его обязанности. Politico отмечает, что текущий председатель Верховной Рады - Руслан Стефанчук - не имеет особо высокого рейтинга доверия среди населения, но это вряд ли будет проблемой.

"Есть сильная команда лидеров, и я думаю, что мы увидим коллективное правительство", – объясняет гипотетическую ситуацию старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Адриан Каратницкий.

Издание предполагает, что в отсутствие Зеленского коллективно руководить государством будут Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Валерий Залужный останется на должности главнокомандующего армии.

"Страна достигла точки очень существенной солидарности и национального единства, поэтому, если бы с Зеленским случилось что-то ужасное, это не было бы таким решающим, как вы думаете", - сказал Каратницкий.

Он отметил, что в Украине создана "отработанная" административная, военная и дипломатическая машина.

Politico отмечает, что мировая история тоже подтверждает вышесказанное. По подсчетам экспертов Национального бюро экономических исследований США, за последние 150 лет произошло 59 убийств национальных лидеров.

"Убийства автократов вызывают существенные изменения в институтах страны, а убийства демократов – нет", – подытожили они.

Покушения на жизнь Зеленского

По подсчетам американского публициста Криса Уиппла, россияне совершили или планировали совершить по меньшей мере 12 попыток физической ликвидации Зеленского. Об этом же говорил и советник главы ОП Михаил Подоляк, который насчитал не менее 10 таких попыток в первые недели вторжения.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в определенный момент Зеленскому так надоели постоянные предупреждения спецслужб о подготовке врагом очередного покушения на него, что он запретил его беспокоить этими сообщениями.

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