Глав МИД Чехии заявил, что каждое государство имеет право решать собственное будущее.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил необходимость деэскалации с российской стороны в качестве условий переговоров и отклонил предложения по гарантиям безопасности, представленные Россией, как неприемлемые.

Об этом он заявил на министерской встрече НАТО, передает "Европейская правда".

"Министр Липовский и его коллеги из НАТО согласились с необходимостью поддержки безопасности и суверенитета Украины и подготовки к дальнейшей эскалации или возможному военному конфликту. Министры были едины в необходимости удерживать Россию от возможной агрессии. По мнению Чехии, сформулированные Россией требования не могут являться отправной точкой для переговоров", - говорится в заявлении чешского МИДа.

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Липавский заявил, что каждое государство имеет право решать собственное будущее и напомнил, что сферы влияния, ограничивающие суверенитет государства, также были отвергнуты Основополагающим актом Россия-НАТО, который сама Россия подписала на самом высоком уровне в 1997 году.

Как сообщалось, на следующей неделе НАТО проведет встречу с Украиной накануне своих переговоров с РФ.

Украина - НАТО - Россия: что известно

Как сообщал УНИАН, 17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс не пойдет на компромиссы с РФ относительно будущего членства других стран.

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