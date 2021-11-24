Президент Европейского Совета отметил, что деэскалация и стабильность имеют существенное значение.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель в разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил об ответственности РФ за мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.

Об этом Мишель сообщил в микроблоге Twitter.

"Обсудил с президентом России миграционный кризис в Беларуси. ЕС внимательно отслеживает военное наращивание вдоль границы России с Украиной. Деэскалация и стабильность имеют существенное значение", – заявил Мишель.

"Подчеркнул ответственность России за достижение мирного урегулирования на востоке Украины", – сообщил Мишель.

Читайте также"Опасения усиливаются": глава МИД Эстонии высказалась об угрозе вторжения Путина в УкраинуТакже президент Евросовета отметил, что обсудил с Путиным интерес Евросоюза относительно устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times, опубликованном 21 ноября, заявил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тысячи военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Стоит отметить, что Россия начала агрессию против Украины в 2014 году – оккупировала Крым и поддержала боевиков, захвативших часть Донбасса и создавших самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". РФ также вторглась на часть востока украинского государства.

Автор: Виталий Саенко