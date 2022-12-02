Болгария планирует передать Украине стрелковое оружие и боеприпасы в рамках военной помощи.
Речь идет не о танках, а о стрелковом оружии и боеприпасах, об этом сообщил и. о. министра экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов, пишет болгарское новостное агентство Bgnes.
"Исходя из решения парламента, которое было принято, мы будем оказывать помощь Украине", - отметил он.
По словам Стоянова, речь идет не о танках, а о стрелковом оружии и боеприпасах.
Решение еще должно утвердить Народное собрание.
"То, чем мы помогаем, - это именно то, чем мы можем позволить себе помочь в данный момент, чтобы граждане Болгарии не волновались. Болгарская армия остается полностью способной реагировать в случае опасности", - добавил Стоянов.
Отмечается, что информация об объемах и видах помощи содержится в секретном приложении к проекту решения Народного собрания.
В то же время сообщается, что в Министерстве обороны Болгарии сообщили, что провели консультации с Украиной относительно вида и объема военной помощи.
Как сообщал УНИАН, в начале ноября сообщалось, что правительство Болгарии в месячный срок должно подготовить проект решения относительно военной и военно-технической помощи, которую Болгария должна предоставить Украине.
Военная помощь для Украины - самые свежие новости
В октябре сообщалось, что Украина получила первую немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Всего нашему государству должны передать четыре таких системы.
7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что на нашу землю прибыли комплексы Aspide и NASAMS.
2 декабря чиновник сказал, что Испания уже предоставила нашему государству первые зенитно-ракетные комплексы Hawk, и в этом государстве будут тренировать больше наших воинов.
Также стало известно, что Украина начала переговоры с Германией о передаче систем ПВО Patriot.