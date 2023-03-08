Конституционный суд Болгарии признал военно-техническую помощь Украине конституционной.
Во вторник, 7 марта, суд отконил ходатайство 50 представителей Народного собрания Болгарии о признании неконституционным решения о предоставлении военной и военно-технической помощи Украине и укрепления обороноспособности Болгарии, принятого 3 ноября 2022 года.
Суд прекратил производство по делу. За это решение проголосовали девять судей и один против.
Позиция Болгарии в войне
Как известно, весной президент Болгарии Румен Радев выступил против поставок оружия Украине.
В апреле в Киев прибыл премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что в Болгария будет брать на ремонт украинскую военную технику.
Летом Украина запросила у Болгарии технику советских времен, однако те отказали в поставках.
Однако в августе и.о. министра экономики Болгарии Александер Михайлов сообщил, что они передали Украине 4200 тонн оружия.
Зимой в минэкономики объявили о планах передать Украине стрелковое оружие и боеприпасы.
Тем временем СМИ пишут, что за последние два года Болгария передала Украине вооружение на сумму более $1 милларда долларов через посредников.