50 депутатов требовали признать оказание помощи Украине неконституционным.

Конституционный суд Болгарии признал военно-техническую помощь Украине конституционной.

Во вторник, 7 марта, суд отконил ходатайство 50 представителей Народного собрания Болгарии о признании неконституционным решения о предоставлении военной и военно-технической помощи Украине и укрепления обороноспособности Болгарии, принятого 3 ноября 2022 года.

Суд прекратил производство по делу. За это решение проголосовали девять судей и один против.

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Позиция Болгарии в войне

Как известно, весной президент Болгарии Румен Радев выступил против поставок оружия Украине.

В апреле в Киев прибыл премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что в Болгария будет брать на ремонт украинскую военную технику.

Летом Украина запросила у Болгарии технику советских времен, однако те отказали в поставках.

Однако в августе и.о. министра экономики Болгарии Александер Михайлов сообщил, что они передали Украине 4200 тонн оружия.

Зимой в минэкономики объявили о планах передать Украине стрелковое оружие и боеприпасы.

Тем временем СМИ пишут, что за последние два года Болгария передала Украине вооружение на сумму более $1 милларда долларов через посредников.

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