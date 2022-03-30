Флаги уже два раза снимала немецкая полиция, впрочем, наказывать никого не планируют.

Недалеко от Бранденбургских ворот в центре Берлина два танка Т-34, являющиеся частью Советского военного мемориала, покрыли огромными украинскими флагами.

Об этом пишет rbb24.

Отмечается, что неизвестные граждане совершили подобные действия уже дважды. Сначала украинские флаги на танках появились здесь к утру вторника, 29 марта. Вскоре их сняли сотрудники полиции. Повторно украинские флаги на это же месте появились в ночь на среду, 30 марта, и их снова сняли.

В то же время сообщается, что российское посольство официально выразило протест Министерству иностранных дел Германии в среду днем ​​и призвало привлечь виновных к ответственности.

При этом представители полиции сообщили, что поскольку монумент не был поврежден, никаких процессуальных действий по отношению к тем, кто разместил флаги, предпринято не будет.

Также отмечается, что это далеко не первый случай появления украинской символики на советских и российских мемориалах в Берлине. В частности, на крупном советском мемориале в Трептов-парке утром 29 марта обнаружили две большие звезды синего и желтого цвета.

Как сообщал УНИАН, ранее активисты облили Посольство России в Польше искусственной кровью.