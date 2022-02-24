Люди держат транспаранты с надписами: "Остановите войну", "Остановите Путина", "Остановите российское вторжение", "Остановите Мордор", "Путин - позор России", "Путин = Гитлер", "Моя семья хочет жить" и другие

В центре Берлина (Германия) сейчас проходят массовые митинги против российского военного вторжения в Украину.

Фоторепортаж с места событий опубиковал Reuters.

Люди держат в руках украинские флаги и транспаранты с надписами: "Остановите войну", "Остановите Путина", "Остановите российское вторжение", "Остановите Мордор", "Путин - позор России", "Путин = Гитлер", "Моя семья хочет жить" и другие.

Также люди развернули большой флаг Украины.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.