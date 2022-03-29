Под его стенами посольства также разместили фотографии жертв среди мирного населения и разрушенных в результате обстрелов зданий.

Посольство России в Польше, расположенное в Варшаве, облили искусственной кровью.

Об этом в своем Facebook написала украинская журналиста Наталка Панченко со ссылкой на OKO.press.

"Так сегодня выглядит Посольство России в Польше. Польские активисты считают, что ему не место в Польше", – написала Панченко.

Как пишет OKO.press, активисты и активисты Оппозиционной добровольческой бригады и Комитета защиты демократии облили фасад ворот российского посольства искусственной кровью, а под его стенами разместили фотографии жертв среди мирного населения и разрушенных в результате обстрелов зданий, в том числе родильного дома в осажденном Мариуполе.

Также сообщается, что акция протеста была немедленно прервана полицией, были задержаны двое активистов.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что польские власти заблокировали счета в банках, которые имеют отношение к посольству Российской Федерации. Причиной стало финансирование терроризма.

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