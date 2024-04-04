На момент убийства женщине из Украины было 50 лет.

Спустя три года берлинская полиция раскрыла убийство косметолога из Украины, проверив на ДНК почти 100 человек.

Как сообщает Bild, украинка по имени Оксана Ромберг родилась в Киеве, а затем переехала в Германию, где стала известным косметологом. В 2011 году женщина открыла свой салон и работала со многими немецкими звездами. До 1 апреля 2021 года, когда украинку нашли мертвой в собственной квартире на западе Берлина. Ей было 50 лет.

Спустя три года стало известно, что полиция арестовала 53-летнего мужчину по подозрению в этом убийстве. Преступник не только до смерти избил женщину, но и надругался над ней с помощью камней и как раз на одном из них полиция и нашла следы ДНК преступника.

Видео дня

По данным издания, полиция составила список всех знакомых Ромберг и начала постепенно звать их на ДНК-тест. Мужчина, убивший украинку, был 91-м в списке. До этого он не состоял на учете полиции и не совершал преступлений. Он помогал Ромберг по квартире и убил ее с целью ограбления.

Убийства украинок в Германии

Этот случай стал не первым убийством гражданок Украины в Германии. Так, в марте стало известно о гибели в этой стране 27-летней беженке из Украины. В частности, 14 марта в городе Хоккенхайм на дамбе реки Рейн нашли тело гражданки Украины. Тогда СМИ сообщили, что без вести пропали новорожденная дочь убитой и ее 51-летняя мать. Ребенка удалось разыскать, а вот женщина до сих пор числится без вести пропавшей.

Вас также могут заинтересовать новости: