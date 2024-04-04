Спустя три года берлинская полиция раскрыла убийство косметолога из Украины, проверив на ДНК почти 100 человек.
Как сообщает Bild, украинка по имени Оксана Ромберг родилась в Киеве, а затем переехала в Германию, где стала известным косметологом. В 2011 году женщина открыла свой салон и работала со многими немецкими звездами. До 1 апреля 2021 года, когда украинку нашли мертвой в собственной квартире на западе Берлина. Ей было 50 лет.
Спустя три года стало известно, что полиция арестовала 53-летнего мужчину по подозрению в этом убийстве. Преступник не только до смерти избил женщину, но и надругался над ней с помощью камней и как раз на одном из них полиция и нашла следы ДНК преступника.
По данным издания, полиция составила список всех знакомых Ромберг и начала постепенно звать их на ДНК-тест. Мужчина, убивший украинку, был 91-м в списке. До этого он не состоял на учете полиции и не совершал преступлений. Он помогал Ромберг по квартире и убил ее с целью ограбления.
Убийства украинок в Германии
Этот случай стал не первым убийством гражданок Украины в Германии. Так, в марте стало известно о гибели в этой стране 27-летней беженке из Украины. В частности, 14 марта в городе Хоккенхайм на дамбе реки Рейн нашли тело гражданки Украины. Тогда СМИ сообщили, что без вести пропали новорожденная дочь убитой и ее 51-летняя мать. Ребенка удалось разыскать, а вот женщина до сих пор числится без вести пропавшей.