Убийцы Кузьминова умышленно оставили подсказки, свидетельствующие об их связях с Кремлем, отмечает NYT.

Убийство в Испании российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова, который доставил в Украину вертолет, вызвало опасения, что Кремль снова нацелился на своих врагов, пишет The New York Times.

"Люди, которые убили Кузьминова, хотели передать сообщение. Это было очевидно для следователей в Испании еще до того, как они узнали, кем он был. Убийцы не только выстрелили в него шесть раз в гараже на юге Испании, они наехали на его тело своим автомобилем. По мнению следствия, они также оставили важную подсказку, чтобы определить свою личность: гильзы от 9-миллиметровых патронов Макарова, стандартных боеприпасов бывшего коммунистического блока", - пишет издание.

Убийство Кузьминова в испанском городке Вильяхойоса в прошлом месяце вызвало опасения, что европейские шпионские сети России продолжают действовать и нацелены на врагов Кремля. Как отметили высокопоставленные полицейские чиновники, убийство имеет признаки подобных нападений, связанных с Кремлем, в частности убийство бывшего командира чеченских повстанцев в Берлине в 2019 году и отравление бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля в 2019 году в Англии в 2018 году.

Видео дня

Испанские власти публично не подтвердили, что убитым был Кузьминов. Но среди сообщества российских и украинских эмигрантов, проживающих в Вильяхойосе, не было вопроса, кто стоит за его смертью.

В прошлом российские официальные лица изо всех сил пытались скрыть связь Кремля с различными убийствами в Европе, часто несмотря на явные доказательства причастности России. Но дело Кузьминова другое, ведь высокопоставленные российские чиновники говорили о его смерти с едва скрытой радостью, отмечает издание.

При этом в отличие от большой огласки, которая сопровождала бегство Кузьминова из России, украинские власти в основном молчали об убийстве. Высокопоставленные чиновники волнуются, что это может отговорить других последовать его примеру.

"Россия будет интенсивно распространять пропаганду - они уже это делают - что всех предателей найдут", - сказал один из украинских чиновников. - "Это скрытое сообщение другим гражданам России, особенно военнослужащим, что мы вас найдем, если вы нас предадите".

Дело Кузьминова - что известно

В прошлом году российский летчик перегнал военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ с экипажем в Украину. Он дал интервью, в котором рассказал, что не хочет участвовать в войне против Украины.

На днях российские и иностранные СМИ сообщили, что тело Кузьминова было найдено в Испании, его застрелили и переехали автомобилем.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили факт смерти Кузьминова. При этом секретарь СНБО сказал, что пилоту предлагали остаться в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: