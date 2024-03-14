Ребенку всего пять недель от рождения, а мать считают свидетелем преступления.

В Германии жестоко убили 27-летнюю украинку, а ее мать и маленькую дочь до сих пор не могут найти.

Как сообщают Главное управление полиции Мангейма и издание Bild, тело молодой беженки из Украины нашли на дамбе реки Рейн возле города Хоккенхайм.

Мать убитой женщины и ее новорожденная дочь, которой всего пять недель, пропали без вести. Сейчас полиция разыскивает мать убитой - 51-летнюю Марину Стеценко. Ее предварительно считают свидетелем убийства дочери.

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По поэпредней версии следствия, украинка погибла насильственной смертью. Ранее она считалась пропавшей без вести.

Продолжается расследование специальной комиссии для установления точных обстоятельств преступления.

Другие убийства украинок за рубежом

Как сообщал УНИАН, 26 июня в Германии бойфренд застрелил 39-летнюю украинку, которая сбежала туда от войны вместе с 10-летней дочерью.

Впоследствии стало известно, что в норвежском городе Берген убили гражданку Украины. 30-летняя женщина приехала в эту страну в начале года вместе с 2-летним сыном.

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