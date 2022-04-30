Белый дом убежден, что G20 коллективно не выгонит Россию из своих рядов, поскольку решение нуждается в консенсусе.

В Белом доме идут дискуссии по поводу участия США в саммите "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии, на который может прибыть российский президент Владимир Путин.

Об этом пишет CNN.

По словам официальных лиц, вряд ли решение будет принято в ближайшее время. Сейчас чиновники взвешивают последствия недопуска России к саммиту и уступок Кремлю.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден публично выразил свое несогласие с участием Путина в G20.

Она отметила, что пока слишком рано говорить о том, как будет выглядеть саммит: "До него еще шесть месяцев. Поэтому мы не знаем ... мы не можем предсказать это сейчас, как это будет выглядеть".

Белый дом убежден, что G20 коллективно не выгонит Россию из своих рядов, поскольку для решения необходим консенсус.

По мнению Псаки, вероятнее всего, Индонезия пригласила Путина еще до вторжения России в Украину.

Что предшествовало

29 апреля стало известно, что Путин принял приглашение Индонезии на саммит G20. Но пока неизвестно, приедет ли он лично на встречу.

Также президент Индонезии пригласил принять участие в саммите и украинского лидера Владимира Зеленского.

В то же время еще 6 апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что страна откажется от встреч в рамках G20, на которых будет представлена Россия.

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