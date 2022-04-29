Однако пока неизвестно, приедет ли президент России лично на встречу государств в Бали.

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял приглашение Индонезии на саммит G20. Однако пока что неизвестно, приедет ли он лично на встречу.

Как передает портал Bloomberg, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что война в Украине и пандемия влияют на мировую экономику. В контексте этого глава государства пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммит "большой двадцатки".

"Я выразил надежду, что война может скоро закончиться и мирное решение путем переговоров может продвинуться. Мы понимаем, что G20 может стать катализатором восстановления мировой экономики", — заявил Видодо.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не уточнил, планирует ли Путин лично посетить встречу глав государств. По его словам, пока РФ готовится к саммиту на Бали, "преждевременно" обсуждать детали ее участия. Такое заявление Песков сделал во время встречи с журналистами россСМИ.

Саммит G20 в Индонезии: что известно

Встреча пройдет с 15 по 16 ноября на Бали в Индонезии. На нее должны прибыть главы государств с крупнейшими экономиками в мире.

Джоко Видодо пригласил Владимира Зеленского на саммит 27 апреля. Президент Украины поблагодарил главу Индонезии за это.

В конце марта президент США Джо Байден предложил отнять у России место в G20. Соединенные Штаты Америки также отказываются посещать саммит, если на нем будут представители РФ. Аналогичного мнения придерживается Австралии.

По данным Bloomberg, США пытались убедить Индонезию не приглашать Путина на встречу, но, видимо, достичь этой цели не удалось.

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