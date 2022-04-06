Еще один ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Соединенные Штаты Америки отказались от встреч в рамках G20 ("Большой двадцатки"), на которых будет представлена Россия.

Соответствующей информацией поделилось издание CNN со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен.

США и президент Байден считают, что держава-агрессор не должна сохранять за собой место в "Большой двадцатке". Ее следует исключить, а если Индонезия все-таки пригласит РФ, то Штаты откажутся посещаться саммит.

"Президент Байден ясно дал понять, и я, безусловно, согласна с ним, что Россия не может вести себя как обычно ни в одном из финансовых институтов. Он попросил исключить Россию из G20, и я ясно дала понять своим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут русские", — заявила Йеллен.

Напомним, в конце марта Байден предложил отнять у РФ место в "Большой двадцатке". С ним согласен премьер-министр Австралии, в которого нет желания "сидеть за одним столом с Путиным". А недавно портал Bloomberg сообщил, что США пытались убедить Индонезию не приглашать Путина на саммит.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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