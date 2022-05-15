Ранее в СНБО допустили вероятность переноса боевых действий на территорию РФ.

Обновлено: Легион "Свобода России" отрицает свою причастность к расклеиванию листовок о Белгородской Народной Республике.

Пишут, что это провокация ФСБ.

Оригинал: в российском Белгороде, расположенном недалеко от границы с Украиной активно распространяют листовки с призывом вернуть регион к Харьковской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Оперативный ЗСУ".

Известно, что распространением листовок занимаются "партизанские войска" так называемого легиона "Свобода России". Они призывают восстановить историческую справедливость и "вернуть Белгород в лоно Харьковской области".

Легион "Свобода России" уже начал свою работу – пишут в листовках.

Напомним, ранее в СНБО Украины допустили вероятность переноса боевых действий на территорию РФ. Но это зависит от многих факторов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов признал, что могут даже появиться "Белгородская, Курская, Брянская народные республики".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что украинские войска наносят удары по территории РФ. Однако, в городах Белгород, Курск, Брянск постоянно происходят таинственные "хлопки", после которых горят склады боеприпасов, нефтебазы и другие важные стратегические объекты.

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