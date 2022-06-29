Партизаны якобы "нанесли ущерб национальной безопасности Республики Беларусь"

Трем "рельсовым партизанам" в Беларуси грозит приговор в виде смертной казни. Подозреваемые подожги релейный шкаф.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"В Беларуси с момента начала вторжения России в Украину началась "рельсовая война". После удачных поджогов релейных шкафов силовикам таки удалось задержать часть партизан, к которым в ходе задержания применили огнестрельное оружие. За поджог релейного шкафа трем белорусам грозит смертная казнь", - говорится в сообщении.

При этом указано, что действия партизан якобы "нанесли ущерб национальной безопасности Республики Беларусь" и расценивается как "измена Родине".

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

При этом в Беларуси активизировались "рельсовые партизаны", которые умышленно повреждали железнодорожную инфраструктуру страны и мешать поставкам российского оружия, боеприпасов и живой силы для войны против Украины.

27 апреля власти Беларуси одобрили поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие возможность применения смертной казни "за покушение на совершение актов терроризма".

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