Александр Лукашенко направил поздравление с Днем Независимости Украины.
Скан-копию документа в пятницу, 20 августа, опубликовало на своем сайте Посольство Беларуси в Украине.
При этом документ был адресован не президенту страны, а "народу".
"И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу высказать уверенность, что присущая украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества", - говорилось среди прочего в поздравлении.
Однако после публикации документ с сайта посольства исчез. Сейчас по его адресу открывается страница с ошибкой 404 "Страница не найдена". При этом копия страницы, сделанная утром 20 августа, сохранилась в кеше Google.
В других официальных источниках белорусских властей документ замечен не был.
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