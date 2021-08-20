Он адресовал свое поздравление не президенту Владимиру Зеленскому, а "народу Украины". Вскоре документ пропал с сайта посольства Беларуси.

Александр Лукашенко направил поздравление с Днем Независимости Украины.

Скан-копию документа в пятницу, 20 августа, опубликовало на своем сайте Посольство Беларуси в Украине.

При этом документ был адресован не президенту страны, а "народу".

"И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу высказать уверенность, что присущая украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества", - говорилось среди прочего в поздравлении.

Однако после публикации документ с сайта посольства исчез. Сейчас по его адресу открывается страница с ошибкой 404 "Страница не найдена". При этом копия страницы, сделанная утром 20 августа, сохранилась в кеше Google.

В других официальных источниках белорусских властей документ замечен не был.

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Автор: Катерина Комолова