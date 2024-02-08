Отставка Залужного не повлияет на поддержку Украины со стороны США, заявили в Пентагоне, отметив, что Остин еще не успел поговорить с новым главкомом ВСУ Сырским.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Кирби прокомментировал решение президента Владимира Зеленского сменить главнокомандующего ВСУ.

Кибри подчеркнул, что Зеленский - верховный главнокомандующий своих вооруженных Сил, и "он может решать, кто будет в военном руководстве".

"В этом и заключается гражданский контроль. Мы об этом знаем. И мы будем работать с любым, кто будет возглавлять украинское войско. Мы продолжим сотрудничество с нашими украинскими коллегами", – сказал он.

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Кроме этого, Кибри не согласен с утверждением, что замена главнокомандующего ВСУ свидетельствует о "нестабильности" ситуации в Украине.

Отставка Залужного не повлияет на поддержку Украины со стороны США, заявили в Пентагоне, отметив, что Остин еще не успел поговорить с новым главкомом ВСУ Сырским.

"Президент Украины имеет право выбирать, кто возглавит украинскую армию, и Украина, в отличие от России, имеет демократический гражданский контроль над военными", - заявила помощница министра обороны США Селеста Валландер.

Смена главнокомандующего ВСУ - детали

8 февраля президент Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Вместо Валерия Залужного эту должность получил Александр Сырский - генерал, который за последние два года прославился не меньше, чем его предшественник на посту.

Залужного отправили в отставку, потому что он вел переговоры с Западом о поставках, исключая Минобороны из этого процесса, сообщает The Times.

Также генерал не предоставил свой военный план на 2024 год и считал нереалистичными приказы Зеленского, что, по словам Умерова, также повлекло увольнение. Источники рассказали, что Зеленский действительно впервые попросил Залужного уйти в отставку 29 января, но тот отказался. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд не поддержала отставку Залужного.

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