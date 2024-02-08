Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд не поддержала отставку Залужного.

Владимир Зеленский впервые попросил Валерия Залужного уйти в отставку 29 января, но тот отказался. Как утверждают источники The Times, президент тогда заявил, что подпишет указ о его увольнении, но отказался от этого решения после того, как новость просочилась в СМИ.

Некоторые из тех, кого рекламировали как замену, как сообщается, отклонили это предложение без благословения Залужного. Отмечается, что они публично выразила разные взгляды на направление войны: Зеленский придерживался более оптимистичного подхода, а генерал назвал ее "патовой ситуацией". Залужный публично заявил, что стране необходимо мобилизовать еще 500 тысяч солдат, но президент отклонил эту просьбу.

После того, как стало известно о первой встрече, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и посол США в Украине Бриджит Бринк встретились 31 января в Киеве с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

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По словам источника, причастного к встрече, Умеров объяснил причины, по которым президент хотел уволить Залужного, заявив, что администрация президента недовольна тем, что генерал не предоставил планы своей военной кампании на этот год.

Сообщается также, что Умеров заявил, что генерал скептически отнесся к приказам и публичным заявлениям Зеленского, считая их нереалистичными, и что он напрямую вел переговоры с союзниками о поставках оружия и исключил министерство обороны из этого процесса.

Источники также сообщили, что Нуланд была недовольна уходом Залужного и предложила сгладить недоразумения, что противоречит официальной позиции Белого дома о том, что он не будет вмешиваться в решение, которое является суверенным правом украинского президента.

"На этом фоне неудивительно, что напряжение между двумя высшими лидерами Украины достигло точки кипения. Однако выбор Зеленским в качестве нового главнокомандующего генерала Сырского, бывшего командующего сухопутными войсками Украины, предполагает наличие другой повестки дня", - отмечают журналисты.

Отставка Залужного - детали

8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. На эту должность назначен генерал-полковник Александр Сырский.

Решение президента о системном обновлении руководящего состава Вооруженных сил Украины, включая главнокомандующего, было необходимо по нескольким причинам. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, этот шаг, в частности, был вызван необходимостью пересмотреть тактику действий, которая "не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году".

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