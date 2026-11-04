Продукты в Украине дешевеют: больше всего потеряли куриные яйца

Также снизились цены на овощи для борща, сливочное масло и свинину.

За последние три недели цены на куриные яйца некоторых марок в торговых сетях упали в среднем на 10%, свидетельствует мониторинг стоимости базовых продуктов питания от УНИАН.

Так, с 15 октября по 4 ноября в "Сильпо" отборные куриные яйца "Квочка" XL подешевели со 118,77 до 103,95 грн за десяток (-12,5%).

В Novus с 15 октября данная позиция подешевела со 109 до 99,99 грн (чуть больше, чем на 8%). "Домашние" яйца высшей категории от "Квочки" в АТБ сейчас стоят 81,9 грн против 87,9 грн в середине октября (снижение чуть меньше -7%). Следует отметить, что в то же время куриные яйца "Молодильные" С0 от "Ясенсвит" в Novus подорожали на 5 гривень – с 84,99 до 89,99 грн.

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Отметим, что для ценового мониторинга мы используем яйца категорий XL и С0. Другие категории (С1, С2) в магазинах стоят дешевле – однако их вес меньше примерно в 1,5 раза.

В целом о снижении цен на ряд основных продуктов питания на начало ноября в среднем по Украине сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

По данным министерства, по состоянию на 3 ноября средние цены на отдельные продукты составляют:

куриные яйца – 47,8 грн за десяток, что на 21% меньше, чем месяц назад;

белокочанная капуста – 18,2 грн/кг (-20%);

сливочное масло жирностью 82,5% – 86,6 грн за 200 г (-10%);

свинина – 206,5 грн/кг (-8%);

свекла – 15,7 грн/кг (-8%);

лук репчатый – 18,7 грн/кг (-6%);

морковь – 16,8 грн/кг (-4%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года куриные яйца подешевели на 27%, свинина – на 11%, а сливочное масло – на 6%, сообщает министерство.

В Минагро отмечают, что на формирование потребительских цен влияет комплекс факторов, в частности сезонность, объемы производства, стоимость энергоресурсов, логистики и хранения продукции.

Цены на продукты в Украине – главные новости

Напомним, что до этого с 21 сентября по 15 октября в ряде торговых сетей цены на куриные яйца выросли до 15%.

Аналитики считают, что общий рост цен на продукты в Украине до конца года произойдет, однако он не будет резким. Среди причин называют дороговизну топлива и сезонное сокращение предложения продовольственных товаров.

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