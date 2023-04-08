Аналитики отметили, что статья NYT обнажила большую нервозность в российском информпространстве.

В России с беспокойством отреагировали на "утечку" в соцсети секретных документов США и НАТО о подготовке ВСУ к контрнаступлению, что свидетельствует о сохранении страха перед предстоящей украинской операцией.

На это указали аналитики Института изучения войны (ISW) в свежем отчете. "Независимо от подлинности обнародованных документов реакция российских военкоров на статью в New York Times показывает страх перед возможным украинским контрнаступлением", - отметили в Институте.

Аналитики подчеркнули, что статья NYT "обнажила большую нервозность в российском инфопространстве, а реакция на документы свидетельствует о том, что российские военкоры все чаще пересматривают свои спекуляции относительно потенциальных украинских контрнаступлений, а также свою способность прогнозировать операции ВСУ". Также в ISW отметили, что несколько российских военкоров отрицали достоверность документов и предположили, что они являются дезинформацией, вброшенной с целью запутать российское военное командование.

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В институте также обратили внимание на сообщение аналитика Bellingcat Арика Толера о том, что эти документы появились в интернете еще 4 марта, но попали в ведущие СМИ только теперь.

Утечка секретной информации об украинском контрнаступлении

7 апреля издание NYT сообщило, что в Twitter и Telegram появились секретные военные документы с детальными планами США и НАТО по подготовке ВСУ к контрнаступлению.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал "слитые" материалы "фотошопом". При этом американские чиновники на условиях анонимности сообщили, что за этой утечкой стоят Россия или пророссийские силы.

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