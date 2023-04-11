Россияне могут перекрыть путь для сбора разведданных.

В комитете по разведке Палаты представителей США считают, что утечка секретных документов Пентагона о войне в Украине может иметь фатальные последствия для украинцев.

Как пишет CNN, главный демократ в комитете по разведке Палаты представителей США Джим Гаймс утверждает, что после утечки может быть потерян доступ к важным разведданным.

Он обеспокоен тем, что ближайшие союзники США из так называемого разведывательного партнерства "Пять глаз" (FVEY), которое включает Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Великобританию, после утечки "дважды подумают, прежде чем поделиться своими наиболее чувствительными разведданными".

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По его убеждению, россияне могут перекрыть путь для сбора американцами разведданных, которые могли бы ежедневно спасать жизни украинцам.

"Существует очень реальный риск того, что эти источники и методы исчезнут. И это может означать убийство людей, это может означать отключение технологий. И это приводит к плохим результатам на поле боя", – сказал он.

Утечка данных Пентагона – что известно

Ранее в этом месяце СМИ сообщили о масштабной утечка данных Пентагона. Эти документы содержат широкий спектр информации – от анализа состояния украинской ПВО и того, насколько оптимистично США оценивают успехи ВСУ, до сценариев передачи Израилем оружия Украине.

В Офисе президента утверждали, что эти материалы - "фотошоп" и российская ИПСО на фоне подготовки Украины к контрнаступлению. В то же время разведка отмечала, что часть этой информации собрана из открытых источников. Команда Bellingcat выяснила, что материалы попали в сеть еще в январе, однако источник слива до сих пор не установлен.

Спецслужбы США считают, что утечка произошла именно у них, а не у кого-то из союзников, Пентагон ищет ее источник.

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