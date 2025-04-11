Министры финансов в ЕС изучают пути прогресса в плане готовности к обороне на фоне напряженности с США.

Министры финансов стран ЕС поддерживают увеличение расходов на оборону в Европе, однако считают, что делать это надо разумно. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, они считают это правильным выбором после многих лет пренебрежения данным вопросом.

"Я считаю, что Европа пробуждается как в плане безопасности, так и в плане экономического положения. Мы знаем, что нам нужно взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, нам нужно больше тратить на оборону, однако нам стоит это делать разумно", - сказал министр финансов Польши Анджей Доманский, выступая перед журналистами в Варшаве.

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Уточняется, что министры финансов в ЕС изучают пути прогресса в плане готовности к обороне на фоне напряженности с США и растущей угрозы со стороны России. Все это подталкивает европейские страны к ускорению наращивания военной мощи.

В частности, обсуждается новый общеевропейский финансовый инструмент, который станет дополнением к программе финансирования обороны ЕС в размере 150 млрд евро.

"Мы абсолютно готовы поддержать европейские инициативы по обороне. Однако мы неоднократно говорили, что недостаточно просто абстрактно говорить, что мы будем заниматься финансированием, поскольку нам нужно точно знать, что именно мы финансируем", - сказал федеральный министр финансов Германии Йорг Кукис.

По его словам, первым шагом должно стать военное сотрудничество и совместные оборонные инициативы для Европы, а уже после реализации этого "можно будет думать о совместном финансировании".

Оборонная инициатива ЕС

Как писал УНИАН, ранее лидеры ЕС поддержали значительное увеличение расходов на оборону для сдерживания России на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа перестать поддерживать союзников по НАТО.

Евросоюз собирается ускорить мобилизацию необходимых инструментов и финансирования для укрепления безопасности ЕС и защиты европейских граждан.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщала, что Украина станет частью оборонной инициативы ЕС на 150 млрд евро. По ее словам, деньги должны быть использованы на компоненты оружия, которые изготовлены в Евросоюзе и Украине.

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