Берлин утверждает, что новое финансирование оборонной промышленности должно быть открыто для партнеров, не входящих в ЕС, но Париж с этим не согласен.

Напуганная угрозами президента США Дональда Трампа прекратить американскую защиту, Европа пообещала резко увеличить расходы на оборону. Однако предложение о вливании 150 млрд евро в оборонную промышленность ЕС стало новой точкой конфликта в борьбе между Францией и Германией, пишет Financial Times.

Идея Европейской комиссии собрать 150 миллиардов евро, которые будут одолжены столицам для наращивания военного производства, получила единодушную политическую поддержку, однако детали все еще уточняются, а также активно обсуждается вопрос о том, можно ли потратить эти деньги на оружие, произведенное за пределами блока.

Так, на саммите ЕС в четверг несколько лидеров, включая канцлера Германии Олафа Шольца, заявили, что инициатива должна быть открыта для партнеров-единомышленников, не входящих в ЕС, таких как Великобритания, Норвегия, Швейцария или Турция.

Видео дня

Однако против выступил президент Франции Эммануэль Макрон, который выступает за увеличение европейской автономии и стимулирование внутреннего промышленного производства. Он заявил, что "расходы не должны быть направлены на новый готовый комплект, который снова будет неевропейским". По его словам, для устранения пробелов в критически важных для Европы возможностях "метод заключается в выявлении лучших бизнесменов и предприятий, которые у нас есть".

Как отмечает FT, брюссельские дипломаты опасаются, что инициатива в 150 млрд евро будет сорвана из-за тех же аргументов, которые более года откладывали согласование Европейской программы оборонной промышленности - фонда в 1,5 млрд евро, выделяющего гранты на оборону. Усилия по ее реализации застопорились после того, как Париж потребовал ограничить долю компонентов, которые могут быть потрачены за пределами ЕС, и ввести запрет на продукцию, защищенную интеллектуальной собственностью третьих стран.

"Старшим должностным лицам комиссии, которым поручено подготовить подробное предложение в ближайшие 10 дней, настоятельно рекомендовано тесно взаимодействовать с Парижем, Берлином и другими столицами, чтобы убедиться, что оно не будет заблокировано, когда будет вынесено на утверждение стран-членов", - говорится в статье.

"Предстоит проделать большую работу. Неделю назад его еще не существовало, а теперь он должен быть готов менее чем за две недели. Придется идти на компромиссы, - сказал один из представителей ЕС.

Председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кредиты будут направлены на семь ключевых возможностей, включая противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерию и беспилотники. Это поможет странам-членам "объединить спрос и покупать вместе", а также обеспечить "немедленное предоставление военного оборудования для Украины".

При этом Польша, которая в настоящее время председательствует в ЕС, будет испытывать давление, чтобы выработать быстрое соглашение. Инициатива может быть одобрена большинством из 27 стран ЕС, но поддержка Франции считается важной.

"Мы находимся на той стадии, когда это просто необходимо уладить во имя скорости, а не совершенства. Но если уж мы с неохотой протащили 1,5 млрд. евро через возражения Франции, то как же мы собираемся выделить 150 млрд. евро?", - сказал один из дипломатов ЕС.

Увеличение оборонных расходов в ЕС

Как сообщал УНИАН, на этой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план "Перевооружение Европы", который является инициативой, направленной на мобилизацию до 800 миллиардов евро на европейскую безопасность.

Этот план позволит странам ЕС значительно увеличить расходы на оборону в соответствии с бюджетными правилами, получить доступ к 150 миллиардам евро кредитов для совместных оборонных проектов, а также на усиление поддержки Украины, привлечь средства ЕС для инвестирования в сферу обороны и привлечь частный капитал для укрепления оборонно-промышленного комплекса.

Вас также могут заинтересовать новости: