Администрация Дональда Трампа планирует принять решение о будущем USAID уже совсем скоро.

Агенством США по международному развитию (USAID) руководила "кучка радикальных сумасшедших", заявил президент США Дональд Трамп и подчеркнул, что вскоре будет принято решение о будущем этой структуры, на фоне сообщений о возможном объединении USAID и Госдепартамента.

Кроме того, Трамп похвалил миллиардера Илона Маска после сообщений о том, что двое высокопоставленных сотрудников службы безопасности USAID были отстранены от работы после попытки помешать Департаменту правительственной эффективности (DOGE), возглавляемому Маском, получить доступ к его системам, пишет The Hill.

При этом президент США назвал основателя SpaceX и Tesla "умным", но отметил, что не всегда будет следовать его советам по сокращению расходов в федеральном правительстве.

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"Я думаю, Илон делает хорошую работу. Он сторонник сокращения расходов. Иногда мы с ним не будем соглашаться и не пойдем в том направлении, которое он предлагает. Но я считаю, что он отлично справляется", — сказал он.

Последние новости об USAID

Ранее УНИАН сообщал, что в 2024 году Украина получила от USAID почти $5,5 млрд. Практически всю сумму, 4,2 млрд долларов, ушло на правительственные программы.

Кроме того, Илон Маск обвинил агентство USAID в финансировании исследований биологического оружия и заявил, что эта организация и вовсе должна "умереть". Это произошло после того, как двух руководителей службы безопасности USAID отстранили от работы из-за отказа предоставить секретную информацию для DOGE.

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