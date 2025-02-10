Он предлагает встретиться и обсудить взаимовыгодные для словацко-американских отношений проекты.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо главе американского Департамента эффективности правительства Илону Маску.

Текст обращения политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. Он заявил, что ликвидация Агентства США по международной помощи (USAID) окажет влияние на внутренние дела Словакии, поскольку средства агентства использовались "с целью искажения политической системы и предоставления преимущества определенным политическим партиям".

Фицо призвал Маска передать Братиславе информацию о субсидиях и грантах, предоставленных словацким неправительственным организациям, средствам массовой информации и отдельным журналистам. По его словам, это необходимо для "отделения полезных и выгодных проектов от грубого вмешательства во внутренние дела страны":

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"Из неполных публичных источников известно, что за относительно короткий период времени USAID предоставило этим организациям грантовую поддержку на сумму в несколько миллионов долларов США".

Ликвидация USAID

Как известно, Агентство США по международному развитию отвечало за невоенную американскую помощь другим странам. Новый президент Штатов Дональд Трамп приостановил его работу, назвав руководство "кучкой радикальных сумасшедших".

Вскоре и Трамп, и Маск сообщили о планах по закрытию USAID. По словам американского лидера, ему известно о случаях коррупции и мошенничества.

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