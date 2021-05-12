На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ликвидации здания / скриншот из видео

Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по 13-этажному жилому дому в городе Газа, в результате чего здание рухнуло.

Видео инцидента опубликовали в сети очевидцы.

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Как сообщает The Times of Israel, израильские военные по разным каналам предупреждали жителей дома о предстоящем ударе и призывали покинуть здание. После этого они поразили крышу дома ракетой малой мощности, что стало своеобразным предупреждением. Вскоре после этого здание поразила ракета большей мощности, в результате чего жилой дом рухнул.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ликвидации здания.

Обострение палестино-израильского конфликта

  • Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки «Хамас» и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.
  • Глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.
  • Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.
  • Сегодня Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

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Автор: Денис Прядко