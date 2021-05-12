Израильские военные по разным каналам предупреждали жителей дома о предстоящем ударе и призывали покинуть здание.

Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по 13-этажному жилому дому в городе Газа, в результате чего здание рухнуло.

Видео инцидента опубликовали в сети очевидцы.

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Как сообщает The Times of Israel, израильские военные по разным каналам предупреждали жителей дома о предстоящем ударе и призывали покинуть здание. После этого они поразили крышу дома ракетой малой мощности, что стало своеобразным предупреждением. Вскоре после этого здание поразила ракета большей мощности, в результате чего жилой дом рухнул.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ликвидации здания.

طائرات الاحتلال تدمّر برج هنادي غربي مدينة غزة



الحمد الله ربنا سلم pic.twitter.com/Qc5DRznZ7F — عايدة 🍃 (@a00598) May 11, 2021

In pictures: Smoke rises from a residential building in Gaza after it was destroyed by Israeli air strike. It is not immediately clear if there are casualties pic.twitter.com/o7vSaMw82P — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 11, 2021

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки «Хамас» и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Сегодня Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

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Автор: Денис Прядко